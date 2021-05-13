Ремонт дороги под Орлом может обанкротить субподрядчика

Арбитраж рассмотрел заявление о признании строительной фирмы несостоятельной.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел заявление государственного унитарного предприятия «Дорожная служба» к зарегистрированному в Орле ООО «Омега» о признании его несостоятельным. В частности, суд провел проверку обоснованности требований заявителя к должнику.

Было установлено, что в мае 2019 года стороны заключили договор субподряда на выполнение работ по установке бортовых камней и тротуарной плитки. Речь идет о ремонте автодороги местного значения в деревне Карпово Троицкого сельского поселения Орловского района. «Дорожная служба» была генподрядчиком, а «Омега» — субподрядчиком.

Договором было предусмотрено, что работы должны быть выполнены до 30 июня 2019 года включительно. Цена контракта составила 4,339 миллиона рублей. «Дорожная служба» в качестве предоплаты перевела деловому партнеру 1,35 миллиона рублей. Представители ГУПа в середине июля 2019 года осмотрели дорогу и установили, что работы на тот момент были выполнены в объеме менее 20 процентов. При этом просрочка уже составляла 17 дней. В связи с этим ГУП уведомил субподрядчика о расторжении договора в одностороннем порядке.

Суд также установил, что в июне 2019-го те же стороны заключили еще один договор субподряда на устройство тротуаров и бордюров в поселке Красная Звезда Орловского района. Цена контракта составила 3,89 миллиона рублей, а в качестве аванса субподрядчик получил 1,7 миллиона. Как и в предыдущем случае, субподрядчик в установленные сроки не уложился. Спустя 8 дней после истечения срока контракта работы были выполнены в объеме менее 10 процентов. Поэтому данный договор также был расторгнут в одностороннем порядке.

Поскольку ответчик не вернул неотработанные авансы, «Дорожная служба» направила ему претензии о добровольном урегулировании спора, что предусматривало уплату неустоек и штрафа. Однако претензии были оставлены без ответа и удовлетворения. Поэтому «Дорожная служба» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности. Эти требования были удовлетворены.

Несмотря на судебное решение, субподрядчик задолженность так и не погасил. В связи с этим «Дорожная служба» поставила вопрос о банкротстве своего делового партнера и ее требования были признаны обоснованными. Суд постановил ввести в отношении «Омеги» процедуру наблюдения и утвердил временного управляющего. Отметим, что введение наблюдения не препятствует погашению кредиторской задолженности в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве. Прекращение процедуры банкротства возможно на любой стадии в случае удовлетворения требований кредиторов.

ИА «Орелград»