Бонусом к ремонту станут велодорожки

В Орле за 90 млн рублей отремонтируют Маслозаводской переулок, сообщила пресс-служба мэрии. Приём заявок от подрядчиков уже завершился, исполнителя выберут 14 мая.

Бонусом к ремонту переулка станут велодорожки, на которых можно будет «прокатиться с ветерком». Их пообещали проложить от Пищевого переулка до Лужковского моста.

«Велодорожки также планируется организовать на Болховском шоссе и на всех объектах [национального проекта «Безопасные и качественные дороги»] 2022 года», – говорится в сообщении.

Напомним, Маслозаводской ремонтировали в начале марта 2021 года. Но уже на следующий день в соцсетях появились фото новых ям. В администрации Орла оправдались износом дорожной подушки.

Позднее пресс-служба мэрии заявила, что в 2021 году дорогу в переулке отремонтируют инновационным методом, который продлит срок службы асфальта.

ИА «Орелград»