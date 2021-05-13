В орловских автобусах начнут объявлять остановки

13.5.2021 | 17:13 Новости, Общество

Перевозчиков обяжут установить в транспорте автоматические речевые информаторы

Названия остановок в орловских маршрутках начнут объявлять с помощью автоматических речевых информаторов. Это будет обязательным условием для заключения новых муниципальных контрактов с перевозчиками, сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

В случае победы в конкурсе, владельцы автобусов должны будут оснастить транспорт автоматическими информаторами до 1 ноября 2021 года.

Новые контракты заключат в середине июня, сразу на 2,5 года. С 2015-го их заключали только на 12 месяцев. В мэрии подчеркнули, что это позволит перевозчикам планировать свою работу на дальнюю перспективу.

ИА «Орелград»

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