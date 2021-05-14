Генпрокуратура возмутилась поведением Лежнева

Надзорное ведомство заявило, что советник Клычкова вредит имиджу власти

Комиссия Генпрокуратуры РФ указала губернатору Орловской области Андрею Клычкову на неподобающее поведение его советника Сергея Лежнева. Об этом сообщают «Истоки» со ссылкой на письмо замгенпрокурора РФ (вероятно, речь идет о Юрии Пономареве – прим. ред.).

В письме говорится, что Лежнев нарушает требования федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Нарушения выражались в оскорблениях жителей области. В частности, генпрокуратура обратила внимание на инциденты с фотографом Дмитрем Жумиком и фельдшеров Дмитрием Серегиным.

«Подобное поведение дискредитирует органы власти региона», — приводит СМИ цитату из документа.

Кроме того, Лежнев и его жена открыли счета в банках, не отразив это в декларациях. Генпрокуратура посчитала это нарушением антикоррупционного законодательства.

В декабре Лежнев выложил в соцсети пост о двухлетии дочери. Среди комментирующих отметился фотограф Дмитрий Жумик, намекнув, что виновнице торжества придется расплачиваться за дела отца. В ответ Лежнев осыпал орловца оскорблениями: «Я тебя найду, я тебе слово даю, ***** (мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации), я тебе рот разорву ***** (нафиг), я тебя поломаю ***** (нафиг), я тебя найду!». Жумик обратился в полицию.

Дмитрий Серегин, который по совместительству является координатором орловского отделения профсоюза «Действие», донес проблемы орловской медицины в период пандемии коронавируса до председателя «Справедливой России», экс-главы Совета Федерации Сергея Миронова. После этого Лежнев в Telegram-канале назвал медика «пустобрехом», «балаболом», «нигилистом», «полным неучем», а также обвинил в продажности, «тупом дилетантизме» и «злонамеренной лжи». Серегин подал на Лежнева в суд, но тот не увидел оскорблений в словах советника.

ИА «Орелград»