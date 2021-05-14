Объем просроченных долгов в Орловской области вырос

Организации региона нарастили кредиторскую задолженность.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области размер просроченной кредиторской задолженности организаций к началу марта 2021 года составил 1,797 миллиарда рублей. При этом уточняется, что ее доля в общем объеме кредиторской задолженности увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4 процентных пункта и на отчетную дату составила 2,1 процента.

Также статистики подсчитали размер и структуру просроченной кредиторской задолженности по видам экономической деятельности. Безусловным лидером являются организации, работающие в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. Объем их просроченной кредиторской задолженности составляет 1,068 миллиарда рублей, или 59,4 процента от общего объема.

Вовремя не погашенные долги имеются еще в нескольких отраслях. Так, в сфере обрабатывающих производств «просрочка» достигла уровня в 282,3 миллиона рублей, в сельском и лесном хозяйстве, а также рыбоводстве она составляет 213 миллионов рублей. Оставшаяся часть, а это 26,1 миллиона рублей, накоплена предприятиями, работающими в коммунальной сфере, а именно в водоснабжении и водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений.

ИА «Орелград»