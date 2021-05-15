Онлайн-систему голосования тестируют 18 тысяч орловцев

15.5.2021 | 11:01 Новости, Политика

Жители региона начали участвовать во всероссийском эксперименте. 

В России стартовало всеобщее тестирование системы дистанционного электронного голосования. Как уже писал «Орелград», принять участие в этом эксперименте могли жители всей страны. Орловцы активно воспользовались этой возможностью. Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, заявления для участия в этой масштабной тренировке подали более 18 тысяч избирателей региона, или 3 процента от общего числа избирателей-орловцев.

«Протестировать голосование в онлайн-формате могут все, кто подал заявление на участие на портале Госуслуг и получил подтверждение об успешной проверке заявки ЦИК России», — пояснили в облизбиркоме.

Тренировочное голосование займет всего три дня. Но орловцы сразу же активно включились в этот процесс. В первые же часы тестирования в режиме онлайн проголосовали 3,7 тысячи орловцев, а в целом по стране  в тестировании системы приняли участие свыше 490 тысяч зарегистрировавшихся граждан.

«Всего было подано около 2,5 миллионов заявлений от граждан, желающих принять участие в тестировании нового цифрового ресурса, — уточнили в облизбиркоме. — Общероссийская тренировка призвана протестировать техническую сторону применения ДЭГ и воспроизводит все этапы: от регистрации участников и их авторизации до голосования и подведения итогов».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования