Онлайн-систему голосования тестируют 18 тысяч орловцев

Жители региона начали участвовать во всероссийском эксперименте.

В России стартовало всеобщее тестирование системы дистанционного электронного голосования. Как уже писал «Орелград», принять участие в этом эксперименте могли жители всей страны. Орловцы активно воспользовались этой возможностью. Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, заявления для участия в этой масштабной тренировке подали более 18 тысяч избирателей региона, или 3 процента от общего числа избирателей-орловцев.

«Протестировать голосование в онлайн-формате могут все, кто подал заявление на участие на портале Госуслуг и получил подтверждение об успешной проверке заявки ЦИК России», — пояснили в облизбиркоме.

Тренировочное голосование займет всего три дня. Но орловцы сразу же активно включились в этот процесс. В первые же часы тестирования в режиме онлайн проголосовали 3,7 тысячи орловцев, а в целом по стране в тестировании системы приняли участие свыше 490 тысяч зарегистрировавшихся граждан.

«Всего было подано около 2,5 миллионов заявлений от граждан, желающих принять участие в тестировании нового цифрового ресурса, — уточнили в облизбиркоме. — Общероссийская тренировка призвана протестировать техническую сторону применения ДЭГ и воспроизводит все этапы: от регистрации участников и их авторизации до голосования и подведения итогов».

ИА «Орелград»