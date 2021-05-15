Под Орлом начался суд по делу о бараках для сирот

15.5.2021 | 18:57 Новости, Общество

Дело о превышении должностных полномочий рассмотрит Кромской райсуд.

В Кромском районном суде рассматривается нашумевшее уголовное дело, возбужденное по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Как пояснили в пресс-службе этого суда, обвинение предъявлено заместителю главы администрации Троснянского района. Речь идет об Александре Фроловичеве, который был задержан в августе прошлого года.

По версии следствия, преступление он совершил, исполняя обязанности главы Троснянского района. Выразилось оно в том, что чиновник, в нарушение должностных инструкций, превысил свои должностные полномочия при вводе в эксплуатацию жилого дома № 8 по улице Генерала Пухова в поселке Тросна.

Это здание было построено в 2017 году компанией «Гранит». В муниципальную собственность было принято восемь квартир указанного дома, которые чиновники затем предоставили детям-сиротам. Последние в соцсетях пожаловались на качество жилья. Так и распространилась информация о бараках, выделенных сиротам.

Проверку этой информации провела прокуратура. В результате было установлено, что выделенное сиротам жилье непригодно для проживания. Затем было заведено уголовное дело. По версии следствия, приемка квартир была проведена без привлечения экспертов и проверки качества.

«В ходе следствия установлено, что данные жилые помещения непригодны для проживания, а денежные средства за их приобретение необоснованно перечислены ООО «Гранит» администрацией Троснянского района», — следует из сообщения суда.

Добавим, что фигурантами дела являются еще два чиновника — начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и замглавы администрации Троснянского района по экономике и финансам. Ранее «Орелград» писал, что прокуратура подала гражданский иск к администрации Троснянского района. Суд удовлетворил его и обязал чиновников расторгнуть договоры предоставления сиротам непригодного жилья и выделить им новые благоустроенные квартиры.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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