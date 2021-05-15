Поставлена точка в деле о найденном под Орлом «частном» арсенале боеприпасов

Суд дал владельцу арсенала шанс на исправление.

В Орловской области поставлена точка в расследовании и судебном разбирательстве по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Кромского района. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконное приобретение и дальнейшее хранение найденных взрывных устройств и веществ). Нелегальный арсенал мужчина хранил в своем доме. Взрывчатые вещества и взрывные устройства были обнаружены и изъяты сотрудниками ОМВД России по Кромскому району при проведении обыска.

Было установлено, что опасные находки мужчина незаконно хранил целых пять лет. Еще в мае 2015 года он отправился в лес для собственных несанкционированных «поисковых» работ. «Черный копатель» извлек тогда из земли большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В частности, у него были изъяты две калиберные осколочно-фугасные мины и один снаряд для 82-мм миномета отечественного производства.

Также у него нашли один артиллерийский калиберный бронебойно-разрывной трассирующий снаряд и два осколочных снаряда для 45-мм отечественных пушек, артиллерийский калиберный осколочно-зажигательный трассирующий снаряд Brandgeschoss Sprenggranate Leuchtspur Fliegerabwehr-kanone для 20-мм зенитных и танковых пушек германского производства образцов 1930 и 1938 годов.

Находился в арсенале и детонатор запала советской ручной противотанковой гранаты РПГ-40 ударного действия, артиллерийский бронебойно-зажигательный снаряд для 23-мм пушек НС-23 и ВЯ-23, головной механический взрыватель Aufschlagzunder-39 для осколочных снарядов к немецким 37-мм и 50-мм танковым и противотанковым пушкам, взрыватель Aufschlagzuinder-38 для кумулятивных снарядов к 75-мм пушкам и 105-мм легким полевым гаубицам, запал ручной противопехотной гранаты РГД-33 дистанционного действия.

Кроме того, полиция изъяла у «коллекционера» «механическую смесь конструктивно оформленных инженерных подрывных зарядов германского производства, и фрагментов извлеченных из артиллерийских боеприпасов разрывных зарядов, состоящих из тротила и аммотола». В общей сложности мужчина во дворе своего дома и надворных постройках хранил 13 взрывоопасных предметов, хотя был обязан сдать их в полицию. Мужчина полностью признал вину и получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

ИА «Орелград»