В Орле пьяные приятели ограбили знакомую девушку

Преступление молодые люди совершили у входа в алкомаркет.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, рассмотрено уголовное дело в отношении двоих фигурантов. Приятелей признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

Примечательно, что жертвой преступников стала девушка, которая была им хорошо знакома. Возможно, поэтому она не почувствовала опасности. Инцидент произошел летом прошлого года. Как установил суд, нетрезвые приятели в тот день находились возле алкомаркета. Там они заметили свою знакомую. В руке она держала мобильник. Им-то и решили завладеть нетрезвые парни.

Действовали они грубо. Сначала к девушке подошел один грабитель. Он схватил ее за руку и начал выкручивать кисть, пытаясь вырвать мобильник. Однако девушка оказала достойное сопротивление и, несмотря на острую боль, грабителю не поддалась. Тогда в дело вступил второй сообщник. Он схватил девушку за другую руку, а затем с силой толкнул ее. Только после этого грабители вырвали телефон у потерпевшей и сбежали.

В судебном заседании оба полностью признали вину и раскаялись в содеянном. При вынесении приговора суд учел наличие непогашенных судимостей у обоих подсудимых, а также то, что преступление они совершили в состоянии алкогольного опьянения.

В результате один из грабителей получил наказание в виде лишения свободы на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 8000 рублей и ограничение свободы на 10 месяцев. Его сообщник получил 2 с половиной года колонии общего режима, штраф в размере 5000 рублей и ограничение свободы на 6 месяцев. Впрочем, осужденные могут обжаловать приговор, так как в законную силу он еще не вступил.

ИА «Орелград»