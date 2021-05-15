В Орле стало известно о странной сделке МУПа и ГУПа

Аудиторов КСП удивили договоры лизинга на покупку техники.

«Орелград» продолжает обзор нашумевшего отчета КСП о результатах проверки ГУП «Дорожная служба». Напомним, документ вызвал оживленное обсуждение в Орловском облсовете народных депутатов. У парламентариев возникло множество вопросов, впрочем, как и у самих аудиторов. Например, довольно странной Контрольно-счетной палате региона показалась сделка, совершенная «Дорожной службой» с МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла».

История началась еще пять лет назад. КСП выяснила, что в 2014-2015 годах «Дорожной службой» было заключено 15 договоров лизинга на общую сумму 287,553 миллиона рублей. Они предусматривали приобретение 44 единиц техники — машин и оборудования к ним. Из них 32 единицы в 2016 году были переданы в сублизинг «Спецавтобазе по санитарной очистке города Орла».

«В ходе выборочного анализа сложившейся стоимости за 1 единицу техники и оборудования (с учетом НДС), приобретенной по договорам лизинга, установлено, что сложившаяся первоначальная стоимость 1 единицы техники по договорам лизинга выше отпускной цены продавца на 46,8-60 процентов», — говорится в отчете КСП.

Также было установлено, что «Спецавтобаза» по окончании срока действия договоров сублизинга несвоевременно произвела возврат техники. Так, шесть вакуумных подметально-уборочных машин ТКМ 321 (2015 года выпуска) были возвращены в ноябре 2019 года вместо марта 2018 года, к тому же — разукомплектованными. В результате эти шесть машин, балансовая стоимость которых составляла 88,87 миллиона рублей, «Дорожной службой» больше не использовались и были поставлены на консервацию.

ИА «Орелград»