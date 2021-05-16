Под Орлом поймали автоледи с «липовыми» правами

Девушка купила водительское удостоверение за 23 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба Глазуновского районного суда Орловской области, местная жительница признана виновной в приобретении и хранении в целях использования заведомо поддельного документа. Обвинение ей было предъявлено по ч.3 ст.327 УК РФ. Уточняется, что поддельным оказалось водительское удостоверение, которое, как установили следствие и суд, она приобрела за 23 тысячи рублей.

Сделка состоялась в октябре 2020 года. Следствию пока не удалось выяснить личность продавца, однако в отношении этого неустановленного дознанием лица материалы выделены в отдельное уголовное производство. Автоледи попалась в январе 2021 года. Сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль, а она сидела за рулем ВАЗ-211240, для проверки чуть за полночь.

Девушка предъявила водительское удостоверение, которое показалось инспектору подозрительным. Оно было изъято и направлено на экспертизу. Из заключения эксперта следует, что данный «документ» не был изготовлен «Гознаком», как полагается. Он был изготовлен при помощи обычного цветного принтера в кустарных условиях.

Более того, сомнительными оказались данные самого удостоверения. Инспекторы «пробили» его по базе и выяснили, что права с указанным номером и датой действительно были выданы, но на имя совершенно другой женщины. Словом, неизвестный злоумышленник каким-то образом добыл данные настоящего удостоверения, изменил фамилию владельца и распечатал «бланк» на принтере.

В судебном заседании подсудимая вину признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца. В течение этого времени автоледи придется соблюдать ограничения. Так, ей запрещено изменять место жительства и выезжать за пределы района без согласия правоохранителей. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»