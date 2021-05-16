Сбитая на «зебре» орловчанка потребовала 200 тысяч с водителя

В Мценске суд рассмотрел иск о компенсации морального вреда.

Мценский районный суд рассмотрел иск 64-летней местной жительницы к водителю, автомобиль которого сбил ее на пешеходном переходе. Подробности поведали в пресс-службе райсуда. Из иска следует, что женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, то есть по «зебре» без светофора. Согласно Правилам дорожного движения, в подобном случае пешеход имеет преимущество, следовательно, водитель обязан его пропустить.

В данном случае ответчик этого не сделал. Автомобиль сбил женщину, которая в результате ДТП получила сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Истица заявила, что она «испытала физические и нравственные страдания, практически месяц находилась на стационарном лечении, после чего лечилась амбулаторно».

Кроме того, в результате ДТП были повреждены ее сумка и мобильник, стоимость которых она оценила в 6000 рублей. За свои страдания женщина потребовала с водителя возмещения материального ущерба, то есть 6000 рублей, и компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Ответчик иск не признал, но и в суд не явился, а его интересы представлял адвокат.

«Сторона ответчика полагала, что истцом не доказан факт причинения вреда ее здоровью и имуществу в результате действий ответчика, управлявшего автомобилем в момент дорожно-транспортного происшествия, а сумма компенсации морального вреда чрезмерно завышена, противоречит требованиям разумности и справедливости», — следует из сообщения суда.

Рассмотрев материалы, суд удовлетворил исковые требования частично. В пользу женщину с водителя было решено взыскать компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Решение было обжаловано обеими сторонами. Истица требовала увеличить размер компенсации, а ответчик – уменьшить. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения решения районного суда.

ИА «Орелград»