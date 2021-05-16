В Орле рассмотрели дело о контрафактных героях китайского мультика

Китайская компания потребовала компенсацию от орловского магазина.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел очередное дело о нарушении исключительных авторских прав. Иск подала компания Alpha Group Co. Limited, зарегистрированная в Китайской Народной Республике. Ответчиком стала орловская бизнес-леди, хозяйка магазина детских товаров. Как следует из материалов дела, представитель истца посетил данный магазин и приобрел там игрушку – пластикового трансформера, героя анимационного сериала «Супер крылья» (Super Wings).

Процесс приобретения товара был зафиксирован видеозаписью, произведенной представителем истца. Кстати, ответчик полагал, что эта видеозапись не могла выступать в качестве доказательства вины, так как не проверялась на наличие монтажа и редактирования. Но суд этот довод отверг. Он указал, что ведение видеозаписи (в том числе скрытой камерой) в местах, очевидно и явно открытых для общего посещения и не исключенных в силу закона или правового обычая от использования видеозаписи, является элементом самозащиты гражданского права, что соответствует статье 14 ГК РФ.

Он также сослался на статью 45 Конституции РФ, согласно которой каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Словом, видеозапись процесса была приобщена к делу. Суть претензий заключалась в том, что в магазине на момент проверочной закупки продавались 18 игрушек, изготовленных в виде персонажей вышеуказанного сериала.

Обладателем исключительных авторских прав на использование данных персонажей является китайская компания. В подтверждение данного факта в орловском суде даже были представлены документы, выданные Генконсульством КНР в России. Поскольку разрешения на использование своих брендов китайская фирма не давала, суд пришел к выводу, что в орловской торговой точке были нарушены исключительные права. Требования были удовлетворены в полном объеме: ИП обязали выплатить правообладателю 90 тысяч рублей компенсации, то есть по 5 тысяч за каждого контрафактного персонажа.

ИА «Орелград»