Семейный МФЦ в Орле получил благословение

Новый многофункциональный центр освятил митрополит Тихон.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил чин освящения нового Семейного многофункционального центра (МФЦ). Он был торжественно открыт примерно неделю назад. Центр расположен в Орле на улице Лескова, 22. В нем можно получить информационную, юридическую, психологическую и гуманитарную помощь.

«Семейный МФЦ — это приоритетный проект Орловского социального кластера, — пояснили в Орловской митрополии. — Он будет действовать по модели коворкинг-пространства. В одном помещении оказывать помощь здесь будут разные некоммерческие организации, а также представители социальных служб, учреждений здравоохранения и образования, Фонд социального страхования, бюро медико-социальной экспертизы и другие партнеры Орловского социального кластера».

Напомним, митрополит Тихон участвовал и в церемонии открытия центра наряду с губернатором Андреем Клычковым, сенатором Василием Иконниковым, депутатом Госдумы Ольгой Пилипенко и мэром Орла Юрием Парахиным. Последний сразу же оказал спонсорскую помощь.

«Попросить о помощи просто: достаточно обратиться в МФЦ и оставить информацию о своих нуждах в специальном почтовом ящике, — сообщила по этому поводу пресс-служба администрации Орла. — За консультацией также можно обращаться на региональную семейную линию Орловского социального кластера 8-800-550-05-11».

ИА «Орелград»