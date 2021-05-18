В Орле четыре велосипедиста попали в ДТП

18.5.2021 | 17:39 Новости, Происшествия

ГИБДД обнародовало статистике ДТП с участием велосипедистов.

В Орле сотрудники отделения по пропаганде БДД отдела ГИБДД городского УМВД провели необычное профилактическое мероприятие под названием «Велосипедист – участник дорожного движения и он обязан подчиняться ПДД РФ». Акция была направлена на велосипедистов-взрослых, которым полицейские напомнили о необходимости соблюдения ими требований безопасности.

«В нашем городе все больше водителей пересаживаются на велосипеды, — говорят в ведомстве. — Однако, как показывает статистика, они являются во много раз более опасным видом транспортного средства, чем автомобиль. За отчетный период в городе Орле произошло 4 ДТП с участием велосипедистов, в результате которых три человека пострадали, один из них – несовершеннолетний».

Информационно-профилактическое мероприятие было проведено на улицах областной столицы. Сотрудники ГИБДД в беседах с велосипедистами отметили, что самое распространенное нарушение — это проезд через пешеходный переход. По правилам, по переходу надо проходить пешком и вести велосипед рядом с собой. За неисполнение данного требования предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования