В Орле четыре велосипедиста попали в ДТП

ГИБДД обнародовало статистике ДТП с участием велосипедистов.

В Орле сотрудники отделения по пропаганде БДД отдела ГИБДД городского УМВД провели необычное профилактическое мероприятие под названием «Велосипедист – участник дорожного движения и он обязан подчиняться ПДД РФ». Акция была направлена на велосипедистов-взрослых, которым полицейские напомнили о необходимости соблюдения ими требований безопасности.

«В нашем городе все больше водителей пересаживаются на велосипеды, — говорят в ведомстве. — Однако, как показывает статистика, они являются во много раз более опасным видом транспортного средства, чем автомобиль. За отчетный период в городе Орле произошло 4 ДТП с участием велосипедистов, в результате которых три человека пострадали, один из них – несовершеннолетний».

Информационно-профилактическое мероприятие было проведено на улицах областной столицы. Сотрудники ГИБДД в беседах с велосипедистами отметили, что самое распространенное нарушение — это проезд через пешеходный переход. По правилам, по переходу надо проходить пешком и вести велосипед рядом с собой. За неисполнение данного требования предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

ИА «Орелград»