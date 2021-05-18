В Орле вновь выросли цены на золото

Обручальные золотые кольца становятся все более дорогими.

В Орловской области в апреле 2021 года по сравнению с мартом цены на непродовольственные товары повысились на 0,8 процента. Такие сведения приводит Орелстат. Напомним, в целом на потребительском рынке региона цены и тарифы на товары и услуги повысились в среднем на 0,7 процента.

В группе непродовольственных товаров статистики, прежде всего, зафиксировали очередной виток роста цен на золотые обручальные кольца. Эти изделия всего за месяц подорожали на 8,1 процента, что уже не в первый раз происходит в этом году. В среднем в магазинах региона обручальные кольца продаются по 4212,43 рубля за грамм.

Кроме того, Орелстат отмечает рост цен на велосипеды и мотоциклы – в среднем на 8,8 процента. При этом дорожные взрослые велосипеды подорожали на 12,6 процента, их средняя цена на местном рынке составляет 16 165,84 рубля за штуку. Детские велосипеды для дошкольников стали дороже на 6 процентов, они продаются в среднем по 5949,34 рубля.

«Из строительных материалов более всего выросли цены на рубероид — на 5,9 процента, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 5,8 процента и доски обрезные — на 4,9 процента, — сообщает Орелстат. — В тоже время снизились цены на холодильники двухкамерные емкостью 250-360 литров — на 3,5 процента, жидкие чистящие и моющие средства — на 3,2 процента».

ИА «Орелград»