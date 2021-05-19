Амчанин попал под суд за чужое фото в соцсети

Житель Мценска проиграл дело об использовании чужого изображения.

Пресс-служба Мценского районного суда опубликовала краткий отчет о необычном гражданском сопоре. Истцом и ответчиком стали местные жители, которые буквально схлестнулись между собой как в реальной жизни, так и в Сети. Из материалов следует, что ответчик подал заявление в управляющую компанию, желая получить справку. На следующий день он явился в бухгалтерию УК, где находились два работника.

Свою беседу с ними мужчина снял на мобильный телефон, хотя сотрудник УК, как раз и подавший иск, категорически и ясно выразил свое несогласие на съемку. Тем же вечером ответчик выложил фото истца в социальной сети, в группе, администратором которой он является. Кроме того, он оставил под фото негативные комментарии, вслед за которыми появились и негативные комментарии других пользователей.

Как следует из сообщения суда, спустя некоторое время «в адрес истца стали поступать звонки от знакомых с усмешками, в связи с этим истец испытал стресс, переживания, ухудшилось его самочувствие, психологическое состояние». Он посчитал, что произошедшее не соответствовало действительности и унижало его честь, достоинство и деловую репутацию. Истец просил компенсировать причиненный ему моральный вред, размер которого оценил в 30 тысяч рублей.

Ответчик иск не признал, посчитав, что не был доказан сам факт обнародования и использование фотографии истца именно им, как не было доказано и распространение порочащих сведений об истце. Еще одним аргументом ответчика стало то, что в соцсети он разместил изображение помещения управляющей организации, а не фото конкретного человека.

Но суд пришел к выводу, что именно ответчик разместил в соцсети один из кадров видеозаписи, содержащий изображение истца, без его согласия. При этом истец не занимает государственную или муниципальную должность, не является политиком, должностным лицом или общественным деятелем. Комментарии ответчика к фото также ясно указывали на то, что «изображение истца является одним из основных объектов использования».

При таких обстоятельствах размещение ответчиком в Сети изображения истца без его согласия было признано неправомерным. Правда, суд снизил заявленную истцом сумму компенсации до 5000 рублей. Дело дошло до апелляционной инстанции, которая оставила решение Мценского районного суда без изменения.

ИА «Орелград»