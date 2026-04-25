В Орловской области сократилось число афер и автоугонов

Тенденцию подметили в региональном Управлении МВД.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало данные о состоянии оперативной обстановки в регионе за три месяца 2026 года. Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 18,8 процента. Тенденция сокращения преступности прослеживалась на территории 17 муниципальных районов, наиболее снижение уровня преступности в отчетном периоде было зафиксировано в Корсаковском, Краснозоренском и Троснянском районах.

В истекшем периоде заметно снизилось количество разбоев, краж транспортных средств, грабежей, краж других форм собственности, в том числе из квартир, угонов транспортных средств, а также мошенничеств, в том числе использованием информационно-телекоммуникационных технологий, следует из информации УМВД. В структуре преступности почти 51 процент составила доля преступлений против собственности, 10,7 процента составила доля посягательств против личности. На долю экономической и коррупционной направленности пришлось 13,5 процента всех преступлений.

Благодаря проводимым мероприятиям профилактического характера в жилом секторе, количество совершенных преступлений на семейно-бытовой почве уменьшилось на 37,3 процента, отмечают также в ведомстве. В целом за первые три месяца 2026 года сотрудники органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыли 806 преступлений, из которых 232 относятся к категориям тяжких и особо тяжких преступлений.

«Выявлено 523 лица, их совершивших, – добавили в Управлении МВД. – Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде задержано 54 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда. Установлено местонахождение пяти лиц из числа пропавших без вести, идентифицирована личность одного неопознанного трупа. Общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной».

