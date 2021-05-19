Истощенную лошадь спасли под Орлом

Несчастное животное было спасено госветврачами.

Удивительную историю поведали в управлении ветеринарии Орловской области. Там рассказали, что несколько дней назад в это ведомство поступили тревожные сигналы. Жители Ливенского района пожаловались на своих односельчан – дескать, в своем личном подсобном хозяйстве они содержат лошадь, но не ухаживают за ней, как положено. Селяне опасались, что несчастное животное может погибнуть без должного ухода.

«Специалистами БУОО «Ливенская райСББЖ» совместно с представителями Россельхознадзора, полиции и администрации сельского поселения незамедлительно был осуществлен выезд на место нахождения животного, — рассказали в управлении ветеринарии. — В ходе выезда при осмотре было установлено следующее: животное находилось в тяжелом состоянии, лошадь истощена. Ветеринарными врачами станции была оказана экстренная ветеринарная помощь. Была проведена разъяснительная беседа с владельцами лошади».

По данным начальника БУОО «Ливенская райСББЖ» Сергея Аверкиева, состояние лошади стабилизировалось. Ее удалось спасти. Животное принимает корм и воду, температура ее тела не выходит за пределы нормы. А вот для владельцев животного еще ничего не решено. Сообщается, что оценку их действиям дадут сотрудники надзорных органов.

ИА «Орелград»