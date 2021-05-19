ЛДПР предложила Клычкову взять в рот горн

Партия необычно поздравила губернатора с Днем пионерии

Орловское региональное отделение ЛДПР необычно поздравило губернатора Андрея Клычкова с Днем пионерии. Ролик появился в соцсетях партии.

«В этот день во рту у каждого коммуниста должен быть горн. Губернатор Орловской области Андрей Клычков не может построить работу своей команды», — сказал координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов. В это время на видео менялись заголовки скандальных событий, связанных с Орловщиной: уголовные дела против экс-главы облздрава Ивана Залогина, мэра Орла Юрия Парахина, экс-начальника департамента строительства Дениса Блохина и др.

Числов подчеркнул, что партия переживает за Орловскую область в руках Клычкова. Поэтому партийцы захотели подарить ему «символы власти пионера» — горн и красный галстук.

«Дуйте в горн, чтобы вас боялись! Носите галстук, чтобы все знали, что вы начальник!» — обратился Числов к Клычкову. После заставки на темном фоне звучит неумелая мелодия на горне и реплика: «Так он и областью управляет».

Удалось ли либерал-демократам передать Клычкову подарки, неизвестно. Добавим, что «Пионер» — одно из прозвищ Андрея Клычкова в политических кругах.

ИА «Орелград»