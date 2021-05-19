Под Орлом из пожара спасли мужчину

Причина возгорания пока не установлена

В Орловском районе соседи спасли из пожара 56-летнего мужчину, сообщили в областном главке МЧС.

Инцидент произошел 18 мая в деревне Тайное. Сигнал о пожаре поступил в 17 часов. Огонь охватил частный дом, из которого к моменту приезда спасателей успели вывести мужчину. Врачи отвезли его в больницу.

«В результате пожара выгорели кровля дома и одна из комнат, вторая комната дома закопчена. На месте работали сотрудники 2 и 3 пожарно-спасательных частей. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»