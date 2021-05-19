В Орле за выборами в Госдуму и облсовет проследит ОГУ

Опорный вуз подписал соглашение с Общественной палатой

Орловский госуниверситет имени Тургенева обнародовал детали соглашения, которое еще в апреле подписали ректор ОГУ Александр Федотов и председатель областной Общественной палаты Елена Сенько. Речь идет о сотрудничестве, главным аспектом которого станет общественное наблюдение за предстоящими выборами. «Так опорный вуз содействует реализации прав граждан РФ на участие в управлении делами государства», — уточнили в ОГУ.

Стороны договорились «проводить взаимные консультации, создавать условия для участия всех заинтересованных представителей российских политических партий в наблюдении за выборами, освещать в СМИ и интернете вопросы о подготовке и проведении выборов, а также совместно направлять наблюдателей на избирательные участки и осуществлять контроль за выборами». Соглашение будет действовать до истечения 30 дней со дня определения результатов выборов.

Напомним, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в Орловской области состоятся выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, депутатов Орловского областного Совета народных депутатов и еще более 200 выборов представительных органов местного самоуправления. Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований, организующих выборы в органы местного самоуправления, возложены на территориальные избирательные комиссии.

ИА «Орелград»