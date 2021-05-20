В орловском правительстве станет одним начальником больше

Губернатор Клычков разделил один свой департамент на два отдельных.

Глава Орловской области Андрей Клычков совершил кадровую реформу, анонсированную еще несколько месяцев назад. По сути, он официально ликвидировал областной департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Руководитель этой структуры одновременно являлся членом регионального правительства. Впрочем, этот пост давно был вакантным и замещен уже не будет. Дело в том, что вместо указанной структуры губернатор учредил две новых.

Буквально на днях глава региона утвердил положения о работе двух вновь созданных структур. Так, областную администрацию пополняет департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ — самостоятельный орган исполнительной государственной власти специальной компетенции. Несмотря на разделение, ему делегированы довольно широкие полномочия.

В целом департамент будет отвечать за государственную политику в строительстве, транспорте, дорожном хозяйстве и области жилищных правоотношений. Например, ему поручено решение жилищной проблемы молодых семей, ветеранов и инвалидов. Департамент наделен правом устанавливать, изменять и отменять межмуниципальные маршруты регулярных перевозок в границах региона, а также проводить конкурсы для перевозчиков. Он же призван обеспечить «инвалидам условия для беспрепятственного пользования автомобильным транспортом в пригородном и междугородном сообщении».

Второе вновь созданное ведомство – это департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. Его основная задача — управление в электроэнергетике и энергосбережении, жилищно-коммунальном хозяйстве, но у него также имеются и полномочия в области жилищных правоотношений. Департамент наделен правом согласовывать размещение объектов электроэнергетики на территории Орловской области, в том числе инвестиционные программы сетевых организаций.

Он же наделен полномочиями в сфере деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. Сотрудники этого ведомства будут разрабатывать региональные программы в сфере обращения с отходами, утверждать территориальные «мусорные» схемы и проводить конкурсный отбор региональных операторов. Добавим, что губернатор Клычков внес изменения в штатное расписание правительства региона, что также связано с появлением сразу двух руководителей департаментов вместо одного прежнего. Кто именно займет новые должности, официально пока не сообщается.

ИА «Орелград»