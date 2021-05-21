Клычков предложил Маску построить завод Tesla в Орловской области

Об этом глава региона написал в своём Twitter

Губернатор Орловской области Андрей Клычков предложил Илону Маску открыть в регионе завод Tesla. Об этом он написал у себя в Twitter, отметив Маска в публикации.

Речь идёт о заявлении Илона Маска, которое он сделал во время открытия форума «Новое знание». Глава Tesla рассказал, что скоро представительство компании может появиться и в России.

«Орел – символ преодоления, полета, бесстрашия и покорения вершин. Орел – символ результата, он всегда достигает цели и всегда побеждает. Разве эти качества и философия не объединяют Орел с компанией Tesla?», – обратился Андрей Клычков к Илону Маску.

Глава региона заявил, что Орловская область – лучший старт для выхода Tesla на российский рынок.

«Станьте первым в России и первым в Орловской области!», – заключил Клычков.

За несколько часов, которые прошли с заявления Маска, предпринимателю предложили сотрудничество главы Калужской и Московской областей, Удмуртии, а также пресс-секретарь правительства Калининградской области Дмитрий Лысков и заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

ИА «Орелград»