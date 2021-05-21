В Нарышкино приговорили к сносу самый проблемный дом

Работы по сносу многоквартирного дома власти оплатят из бюджета.

Власти орловского райцентра Нарышкино объявили о проведении тендера на право выполнения работ по сносу многоквартирного жилого дома №25 по улице Чапаева. Цена контракта составит чуть более 296 тысяч рублей, деньги будут выделены из местного бюджета. Заказчиком тендера выступает администрация городского поселения Нарышкино.

По сути, чиновники «заказали» снос дома, который давно считается одним из самых проблемных в райцентре. Он был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2015 году, причем, согласно документации, полностью расселить его предполагалось до конца июня 2017 года. Однако местные власти проявили медлительность.

Дело сдвинулось с мертвой точки только в прошлом году, когда в ситуацию вмешалась прокуратура Орловской области. Надзорное провело проверку и установило, что мэрия не предприняла необходимых мер по выкупу квартир у собственников. В связи с этим прокуратура подала в суд иск в интересах этих граждан и попросила суд обязать администрацию поселка выплатить им денежную компенсацию. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

В результате вмешательства прокуратура три проживавшие в аварийном доме семьи получили деньги в качестве возмещения стоимости изъятого у них жилья. И вот теперь история близка к своему завершению. Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит разобрать надземную часть проблемного дома без сохранения годных материалов. Он также обязан в рамках контракта вывезти весь мусор, а после этого при помощи бульдозеров заровнять площадку.

ИА «Орелград»