В Орле показали уникальные архивные документы

Выставка документов заработала в Научной библиотеке

Выставка заработала в читальном зале Научной библиотеки в Орле. Она проходит под названием «Они защищали Родину: студенты ОГПИ, сражавшиеся на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945)». Экспозиция была подготовлена совместными усилиями сотрудников Научной библиотеки и архива Орловского государственного университета имени Тургенева.

Как пояснили в ОГУ, мероприятие организовано в рамках проекта «Страницы Великой войны».

Выставка рассказывает о студентах Орловского пединститута, которые готовились стать учителями и вести мирную просветительскую жизнь. Однако Великая Отечественная война смешала планы, и будущие учителя с оружием в руках встали на защиту Родины. Как говорят организаторы, в экспозиции представлены подлинные архивные документы.

«Уникальность данной экспозиции заключается в том, что архивные документы — частного содержания, но повествующие о жизни страны (заявления, справки, акты…), — говорят в ОГУ. — Документы, прошедшие вместе с Орловским педагогическим институтом долгий путь, – эвакуацию в Бирск, реэвакуацию в Елец и долгожданное возвращение в освобожденный Орел».

Добавим, что проект «Страницы Великой войны» взял старт в 2014 году, когда Научная библиотека подготовила экспозицию под названием «ХХ век. Кровавая комбинация: 1.9.1.4./1.9.4.1». В той экспозиции были собраны документы и различных предметы периодов двух мировых войн.

ИА «Орелград»