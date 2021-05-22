Для выпускников Орла прозвенел последний звонок

22.5.2021 | 15:59 Новости, Образование

В регионе школу заканчивают 3188 одиннадцатиклассников

В Орловской области 21 и 22 мая прозвенели последние звонки. В этом году из школ региона выпускаются 3188 одиннадцатиклассников, 1620 из которых – в Орле.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский принял участие в торжествах в трёх школах Орла: лицее №1, гимназии №19 и гимназии №39. Политик поздравил выпускников с окончанием учебного года, сказал напутственные слова, пожелал успеха на экзаменах и поблагодарил учителей.

«Ребята, у многих из вас школьные годы остаются за плечами. Первый учитель и первый урок, школьные парты и переменки, контрольные работы и оценки в дневниках. Начинается новый, совсем непростой этап вашей жизни, где во многом предстоит полагаться лишь на собственные силы. Ребята, я искренне желаю вам, чтобы школа навсегда осталась для вас родным домом. В любое время вы сможете вернуться, чтобы окунуться в тёплую школьную атмосферу!» — сказал Музалевский.

ИА «Орелград»

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