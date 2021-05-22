Орловцев призвали анонимно сообщать о наркотиках

В регионе пройдет традиционный антинаркотический месячник.

В Орловской области период с 26 мая по 26 июня совместными усилиями различных ведомств и учреждений будет проведен месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В связи с этим региональное управление призвало жителей области незамедлительно обращаться на «телефон доверия» и сообщать сведения о людях, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

Звонить можно по номеру (4862) 41-38-56. В полиции подчеркивают, что звонки будут анонимными. По вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно будет проконсультироваться со специалистами Орловского наркологического диспансера по телефону (4862) 77-07-03. Кроме того, в регионе действует молодежный «телефон доверия» — (4862) 44-52-55.

По данным УМВД, в Орловской области за четыре месяца текущего года выявлено уже 188 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Из них 74 преступления совершены в крупном и особо крупном размерах. Всего из незаконного оборота в этом году изъято 58,431 кг наркотических средств. К уголовной ответственности привлечено 90 человек, а в административном порядке наказано 159 физических лиц.

ИА «Орелград»