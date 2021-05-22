Орловских чиновников оставили без зарплаты

22.5.2021 | 15:12 Новости, Общество, Политика

Деньги служащие получили только после вмешательства госоргана.

Факт задержки выплаты заработной платы был зафиксирован в Хотынецком районе. Как рассказали в Государственной инспекции труда в Орловской области, он «всплыл» в ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в администрации Краснорябинского сельского поселения. Было установлено, что девять работников администрации вовремя не получили свой заработок.

Общая задолженность перед ними превысила 365 тысяч рублей. По итогам проверки Госинспекция труда выдала главе указанной администрации предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства. На днях госинспекторы вновь посетили сельскую администрацию, чтобы проверить, выполнено ли предписание в установленный срок.

Согласно официальным данным, деньги в местном бюджете были оперативно найдены, что позволило в полном объеме погасить возникшую задолженность по заработной плате перед всеми девятью бюджетными работниками.

ИА «Орелград»

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