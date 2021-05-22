Орловских выпускников на ЕГЭ рассадят зигзагами

Орловская область отрапортовала о готовности к проведению ЕГЭ.

Орловская область полностью готова к проведению Государственной итоговой аттестации, в частности к проведению Единого государственного экзамена. Об этом сообщили в Региональном центре оценки качества образования. О готовности региона к сдаче и приему экзаменов было объявлено на вебинаре, который прошел под председательством руководителя областного департамента образования Татьяны Крымовой.

Основным докладчиком стал директор Регионального центра оценки качества образования Алексей Карлов. По его словам, со всеми организаторами ГИА проведены обучающие вебинары, проверена готовность пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В частности, было проведено тестирование систем видеонаблюдения и проверено оснащение ППЭ техническим оборудованием, расходными материалами, антисептиками и средствами индивидуальной защиты.

Утверждены и обязательные условия для участников ЕГЭ. Так, в аудиториях ППЭ будет использоваться зигзагообразная рассадка. Она необходима для обеспечения социальной дистанции между выпускниками, которая по правилам должна составлять не менее полутора метров. Вход в здание ППЭ разрешен исключительно в средствах индивидуальной защиты, при этом организаторов и участников испытаний будут впускать в здания строго по графику.

Кстати, вход в ППЭ будет организован из расчета «одна рамка (металлодетектора) на 50-75 участников». Если в школе входная группа состоит из двух или трех дверных проемов, тогда устанавливаются две рамки с разведением потоков участников ГИА. В ППЭ будет организована зона выдачи средств индивидуальной защиты. Кроме того, при входе в пункты устанавливаются обеззараживатели воздуха – рециркуляторы. По правилам, таких приборов должно быть не менее двух на холл, вестибюль или рекреацию.

Также в ППЭ организуется зона для проведения обязательной термометрии работников и выпускников. На каждую рамку должен приходиться один бесконтактный термометр. Кроме того, организуется зона для проведения обязательной антисептической обработки рук. Она предназначена как для работников ППЭ, так и для выпускников. По условиям, один дозатор с антисептическим средством для обработки рук должен приходиться на одну рамку.

«Регион полностью готов к проведению итоговой аттестации. Для сдачи экзаменов созданы необходимые комфортные условия, все меры детально проработаны с муниципальными образованиями», — заявила по итогам совещания Татьяна Крымова.

ИА «Орелград»