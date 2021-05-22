В Орле появились аферисты-трубочисты

Новоявленные дельцы навязывают старикам услуги по прочистке вентиляции.

В Орле участились случаи «оказания услуг по прочистке вентиляции» некими дельцами, которые выдают себя не за тех, кем являются на самом деле. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в это ведомство все чаще поступают жалобы орловцев, а также материалы проверок УМВД России по городу Орлу. Проверки полиция также проводила по заявлениям горожан. В обращениях говорится, что по многоквартирным домам ходят некие представители индивидуальных предпринимателей, которые зачастую представляются гражданам сотрудниками управляющих компаний, горгаза, МЧС и других служб.

«Оказание услуг по прочистке вентиляционных каналов производится одиноким людям преклонного возраста и без свидетелей, преимущественно в дневное время, когда в квартире находятся в основном пенсионеры», – говорят в управлении Роспотребнадзора.

Сообщается, что такие визитеры фактически вынуждают хозяев согласиться на чистку вентиляционных каналов, заявляя, что это необходимая процедура для соблюдения требований безопасности. При этом заранее о стоимости таких работ никто не говорит. Более того, в ряде случаев «трубочисты» убеждали граждан приобрести у них некие якобы обязательные по закону датчики, на самом деле бесполезные.

«После оказания услуг представители индивидуальных предпринимателей, воспользовавшись зачастую преклонным возрастом потребителей, состоянием их здоровья, а иногда и одиночеством людей, убеждают их подписать договор возмездного оказания услуг по прочистке вентиляционных каналов с указанием стоимости выполненных работ в размере от 5 рублей до 14 тысяч рублей, — говорят в управлении Роспотребнадзора. — При этом перед началом работ стоимость услуг потребителю не сообщается».

Специалисты этого ведомства изучили подобные договоры и пришли к выводу, что заключены они с явными нарушениями закона. В них, к примеру, нет информации, которая является обязательной, в том числе сведений о дате приема заказа, должности лица, принявшего заказ, и его подписи. Нет в договорах и подписей потребителей.

В управлении Роспотребнадзора добавили, что «индивидуальные предприниматели» были вызваны для принятия мер административного воздействия. Также в ведомстве напомнили о том, что собственники жилых помещений несут бремя расходов на содержание общего имущества дома. Это означает, что жильцы и так ежемесячно платят за содержание вентиляционной системы, счет за это включается в квитанцию на оплату коммунальных услуг.

ИА «Орелград»