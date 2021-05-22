В Орловской области резко увеличился уровень смертности

В 2021 году регион безвозвратно потерял уже более 4 тысяч жителей.

Орелстат обнародовал оперативные данные о демографической ситуации в Орловской области. Согласно отчету, в январе-марте 2021 года в регионе умерли 4065 человек. По сравнению с предыдущим годом, когда за аналогичный период времени скончались 2886 орловцев, уровень смертности в области вырос почти в полтора раза.

В среднем на каждую 1000 жителей региона в этом году приходится по 22,8 смерти, в то время как год назад данный показатель составлял 15,8. В этом отношении уровень смертности вырос на 144 процента. Естественная убыль населения по итогам отчетного периода времени в регионе составила 2759 человек, то есть настолько количество умерших превысило количество новорожденных. Годом ранее естественная убыль населения на тот же момент составляла 1539 человек.

Кстати, уровень рождаемости в Орловской области почти не изменился. За январь-март в регионе родилось 1306 детей, что на 41 ребенка меньше, чем годом ранее. На каждую 1000 жителей в среднем приходится по 7,3 новорожденного, год назад было 7,4. Добавим, что в 2021 году в регионе умерло 10 младенцев в возраст до одного года – на одного меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»