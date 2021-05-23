Фонд ЖКХ решил дать денег Орловской области

23.5.2021 | 14:31 ЖКХ, Новости

Заявка региона на приобретение квартир получила одобрение.

Правлением Фонда ЖКХ приняты решения о перечислении в субъекты Российской Федерации 95,14 миллиарда рублей. Об этом сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью государственной корпорации ФСР ЖКХ. Поясним, что речь идет о финансировании федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В его рамках граждане за бюджетный счет переселяются в новое жилье из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

В списке регионов, которые получат деньги от Фонда ЖКХ, оказалась и Орловская область. Правда, ее доля выглядит весьма скромно. Региону правлением госкорпорации одобрено перечисление 34,04 миллиона рублей. Как пояснили в департамент, эта сумма была рассчитана в соответствии с реестром контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья, который был представлен властями Орловской области.

Добавим, что финансирование мероприятий осуществляется и в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Фондом ЖКХ в регионы в рамках этапа 2021-2022 годов реализации программы переселения направлено уже 20,33 миллиарда рублей, в том числе по заявкам на дополнительный лимит – 8,43 миллиарда. В рамках этапа 2022-2023 годов направлено 6,11 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

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