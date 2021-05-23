Над орловским ветсанутильзаводом нависло дело?

В отношении предприятия ведется доследственная проверка.

Контрольно-счетная палата Орловской области в рамках заключенного соглашения о взаимодействии передала в областную прокуратуру материалы проверки ГУП «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод «Орловский». Информация о выявленных нарушениях также передана для рассмотрения в пределах установленной компетенции в управление ФНС по городу Орлу, Орловское УФАС России и УМВД России по городу Орлу. По выявленным фактам проводится доследственная проверка, итоговое процессуальное решение пока не принято.

Как уточнили в КСП, речь идет о проверке целевого и эффективного использования средств областного бюджета указанным предприятием «за 2019 год и иные периоды деятельности». Общий объем проверенных средств составил 51,685 миллиона рублей, нарушений действующего законодательства, а также фактов неэффективного использования средств выявлено на общую сумму 22,523 миллиона.

Так, неправомерные расходы аудиторы оценили в 5,294 миллиона рублей. Нарушения выразились в «осуществлении расчетов за поставленное сырье без оформления договорных отношений с контрагентами в письменной форме», а также в отсутствии первичных учетных документов, подтверждающих фактическую передачу оборудования. Претензии тут возникли и к процедурам зачета взаимных требований.

Потери доходов предприятия при реализации готовой продукции оценены в сумме 5,174 миллиона рублей. Как считают в КСП, отпускная цена мясокостной муки в 2019 году устанавливалась предприятием в отношении каждого покупателя индивидуально и утверждалась в спецификациях к договорам. При этом финансово-экономическое обоснование таких решений представлено не было.

Вместе с тем, в ходе проверки было установлено, что реализация готовой продукции осуществлялась предприятием по ценам значительно ниже утвержденной себестоимости. Приводятся такие данные: себестоимость реализованной продукции (работ и услуг) в 2019 году превысила показатель выручки от реализации на 33,7 процента, или на 8 миллионов рублей.

Нарушения в сфере закупок выразились в превышении годового объема закупок у единственного поставщика на сумму 9,228 миллиона рублей. Кроме того, было выявлено два факта искажения бухгалтерской отчетности об имуществе и кредиторской задолженности на 2,486 миллиона рублей. Кстати, по итогам проверки пять должностных лиц ГУПа были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»