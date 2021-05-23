Орловцы могут пожаловаться на коррупцию в судах

В судах региона обновили работу «телефоны доверия».

В Орловской области в судах города Орда и муниципальных районов организована работа «телефонов доверия». Например, как рассказали в пресс-службе суда Заводского района города Орла, такой телефон начал работать там с 18 мая. Он расположен в кабине №6 Заводского райсуда в здании на улице Карачевской в Орле. Телефон предназначен для приема обращений от граждан и организаций о фактах «коррупционных и иных правонарушений в деятельности федеральных государственных гражданских служащих и работников Заводского районного суда».

В пресс-службе Малоархангельского районного суда пояснили, что аналогичный телефон здесь заработал с 17 мая. По нему можно также сообщить о нарушениях государственными гражданскими служащими и работниками запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения. При этом подчеркивается, что рассмотрение обращений в отношении судей в рамках работы «телефонов доверия» не входит в компетенцию ответственных федеральных государственных гражданских служащих судов.

Полную инструкцию о правилах работы «телефонов доверия» можно найти на официальных сайтах районных судов. Рекомендуется ознакомиться с ней перед тем, как позвонить, поскольку, например, существует статья 306 Уголовного кодекса РФ об ответственности за заведомо ложный донос. Конфиденциальность обращения гарантируется. Но надо принять во внимание то, что обезличенные сигналы регистрируются, рассматриваются и принимаются к сведению, но оставляются без ответа.

ИА «Орелград»