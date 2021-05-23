Орловец угодил в тюрьму за попытку проучить прохожего

Действия мужчины следствие и суд квалифицировали как грабеж.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Железнодорожного районного суда города Орла по делу об уличном грабеже. На скамье подсудимых оказался ранее несудимый местный житель. Его признали виновным в открытом хищении чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Инцидент произошел поздним вечером в марте 2020 года. По версии следствия, подсудимый напал на незнакомого ему прохожего, избил его, повалил на землю, после чего отобрал у него мобильный телефон и с места преступления скрылся.

Первоначально подсудимый вину признал частично и рассказал свою версию произошедшего. С его слов выходило, что в тот день он вместе со своей гражданской женой возвращался домой. В районе переулка Трамвайного у него возник конфликт с ранее незнакомым прохожим, которого он якобы несильно ударил ладонью по лицу. Тот упал, после чего подсудимый действительно забрал у него мобильный телефон. Мужчина уверял, что действовал без корыстного мотива, а просто хотел проучить прохожего за оскорбление, который тот нанес его жене. На следующий день подсудимый обменял телефон на рынке.

Впрочем, в дальнейшем мужчина изменил показания и свою вину признал полностью. Он сознался в том, что ударил потерпевшего, чтобы забрать его телефон. Виновность грабителя в предъявленном ему обвинении была полностью подтверждена в судебном заседании представленными доказательствами. Помогли и показания потерпевшего. Тот вспомнил, что грабитель напал на него неожиданно и дважды ударил его кулаком по лицу. Суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»