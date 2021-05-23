В Орле чиновникам велели подготовиться к празднованию Дня России

Они должны быть готовы к пресечению террористических актов.

Администрация города Орла в преддверии государственного праздника издала традиционное постановление об обеспечении готовности руководящего состава к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Документ подписала исполняющая обязанности мэра Ирина Проваленкова. Речь идет о подготовке к празднованию Дня России, который, напомним, отмечается 12 июня.

На усиленный режим службы высокопоставленные орловские чиновники перейдут с 17 часов 11 июня, а к обычному режиму работы вернутся только с 9 утра 15 июня. По сложившейся традиции мэрия рекомендовала руководителям предприятий, организаций и учреждений города, независимо от форм собственности, в тот же самый период времени организовать у себя круглосуточное дежурство.

Это необходимо для повышения готовности горожан к «реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, недопущения и пресечения противоправных действий, в том числе террористической направленности, в праздничные дни». Как обычно, вся информация о происходящем в областной столице будет аккумулироваться в МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Орла».

Кроме того, в срок до 7 июня в Орле планируется проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и противоправные действия.

ИА «Орелград»