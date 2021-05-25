Облсуд отказался выпустить по УДО мошенника из Москвы

Москвич хотел досрочного освобождения за примерное поведение.

Орловский областной суд отказал в УДО отбывающему наказание за мошенничество москвичу. Об этом сообщила пресс-служба облсуда. Уточняется, что москвич, отбывающий в Орловской области срок за мошенничество, сначала обратился в районный суд и попросил освободить его условно-досрочно. Однако ему в этом было отказано, так как он «не предпринял должных мер к добровольному возмещению задолженности перед потерпевшими».

Тогда заключенный подал апелляционную жалобу, потребовав отменить решение суда первой инстанции и все-таки выпустить его на свободу досрочно. Но и суд апелляционной инстанции ему отказал после того, как ознакомился с материалами его уголовного дела. Мужчина был осужден в 2018 году. Тушинский районный суд Москвы приговорил мошенника к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Так столичный житель оказался в Нарышкинской колонии. Суд установил, что данный гражданин был членом группы мошенников, которые специализировались на «жилищных сделках». Его роль заключалась в «распространении сведений среди граждан о якобы имеющейся возможности приобретения квартир по ценам, ниже рыночных, подборе потенциальных клиентов, планирующих приобретение жилых помещений, сообщении им заведомо ложных сведений относительно возможности приобретения жилых помещений в рамках программы предоставления жилья военнослужащим РФ по стоимости, значительно ниже рыночной».

По решению суда мошенник обязан выплатить обманутым им гражданам 4 миллиона рублей. Выплатил же он чуть более 207 тысяч, причем, как установил Орловский облсуд, до середины 2019 года «добровольных отчислений в счет погашения исковой задолженности им не производилось». При этом добросовестное отношение к труду и примерное поведение, выполнение законных требований администрации, как подчеркнул суд, являются вовсе не заслугой, а обязанностью осужденного. В результате москвичу было отказано, он останется за решеткой.

ИА «Орелград»