В Орле коллекторов наказали за психологическое давление

Компания по взысканию долгов заплатит крупный штраф.

В Орловской области судебные приставы привлекли к административной ответственности очередную коллекторскую организацию, попавшуюся на нарушении закона. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФССП России, компания нарушила правовые нормы, регламентирующие порядок общения коллектора с должником. Об этом приставам рассказал житель Орла, который подвергся тяжелому психологическому испытанию.

«Житель Орла пояснил, что сотрудники организации оказывали на него психологическое давление, в том числе на его телефонный номер осуществлялись многочисленные звонки с использованием автодайлера, — рассказали в службе судебных приставов. — Данные факты нашли свое подтверждение в ходе проверки должностными лицами УФССП России по Орловской области».

Отметим, что коллекторская фирма, давившая на должника, официально включена в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. Причем это ее основной вид деятельности. Несмотря на это, компания решила прибегнуть к незаконному способу «выбивания долга».

В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, который затем был рассмотрен судом. Последний признал коллекторов виновными по ч.2 ст.14.57 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Компания получила штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»