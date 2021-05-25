В Орловской области примут закон о защите пчел

В новом законе будут четко прописаны условия охраны насекомых.

В Орловский облсовет народных депутатов внесен на рассмотрение проект регионального закона «О реализации отдельных положений Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации». Кстати, ФЗ вступит в силу в конце июня 2021 года. Тем самым в регионе впервые будут законодательно установлены правовые основы развития пчеловодства как сельскохозяйственной деятельности, а также деятельности, направленной на сохранение пчел.

Законопроектом предлагается распределить полномочия органов государственной власти Орловской области в сфере пчеловодства, определить направления господдержки в данной сфере и обозначить основные требования по применению пестицидов и агрохимикатов. Последнему будет посвящен целый раздел закона. В частности, статья 7 будет регламентировать порядок предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.

В целом он схож с порядком, который действует в настоящее время. Так, аграрии будут обязаны не позднее чем за три дня до обработки своих полей оповещать о планируемых работах жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ полей. Делать это разрешено через средства массовой информации — радио, печатные органы, электронные и другие средства связи и коммуникации.

Данные сообщения должны содержать сведения о границах запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, сроках и способах проведения работ, наименовании запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классах их опасности, об опасных свойствах этих препаратов, а также рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях.

Новый закон утвердит полномочия правительства Орловской области в указанной сфере. В частности, оно будет отвечать за утверждение государственных программ в сфере пчеловодства, утверждение порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки и другое. Добавим, что в регионе с 2013 года действует Закон «Об отдельных правоотношениях в сфере пчеловодства на территории Орловской области». Его планируется признать утратившим силу, так как внесение поправок в него было признано нецелесообразным – настолько их оказалось много.

Ранее региональный департамент сельского хозяйства сообщил, что согласно реестру в Орловской области насчитывается 32 тысячи пчелосемей. Вместе с тем власти региона уже обратились к главам муниципальных образований с рекомендацией актуализировать список пчеловодов.

ИА «Орелград»