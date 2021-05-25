Жуткое ДТП возле автовокзала Орла: фото

25.5.2021 | 0:14 Важное, Новости, Происшествия

Автомобили получили серьезные повреждения, известно минимум об одном пострадавшем

Вечером 25 мая в Орле на улице Комсомольской в районе автовокзала произошло серьезное ДТП. Фото с места происшествия выложили в группе «Орел Live», подписчики поделились подробностями аварии.

На кадрах видно, что столкнулись седан Hyundai Sonata и внедорожник Kia Sorento. Оба автомобиля пробили дорожные ограждения и вылетели к трамвайным путям. На опубликованном видео видно, что рядом с местом ДТП стоят два встречных трамвая. Очевидец говорит, что они столкнулись. Связаны ли эти две аварии, пока неизвестно.

Пользователи сообщили о минимум одном пострадавшем: водитель Hyundai Sonata получил травму головы, его увезли на «скорой». На кадрах видно, что на месте ДТП работали сотрудники  МЧС.

ИА «Орелград»

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