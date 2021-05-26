Орловская область задолжала почти 20 млрд рублей

Долг Орловской области вдвое превысил текущие доходы бюджета.

По состоянию на 1 апреля 2021 года объем государственного долга Орловской области составил 19,774 миллиарда рублей. Такие данные приведены в отчете об исполнении бюджета региона за первый квартал 2021 года. Из него следует, что величина задолженности не изменилась по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года. Однако она близка к финансово критической отметке.

Размер госдолга региона примерно вдвое превышает текущие доходы областного бюджета. Так, согласно официальным данным, за первые три месяца 2021 года в бюджет области поступило 8,516 миллиарда рублей. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы составили 4,972 миллиарда, а безвозмездные поступления из федерального центра – 3,544 миллиарда рублей.

Следует отметить, что в структуре государственного долга Орловской области 33,6 процента, или 6,647 миллиарда рублей, составляет задолженность по бюджетным кредитам. Они были выданы с пониженной ставкой в размере всего 0,1 процента. Однако оставшиеся 66,4 процента кредитов на общую сумму свыше 13,127 миллиарда рублей были оформлены по рыночным обязательствам.

В данном случае речь идет о банковских кредитах, а также о выпущенных Орловской областью государственных облигациях. Судя по отчету правительства региона, все коммерческие кредиты были переоформлены в 2020 году со снижением процентной ставки. На текущий момент она составляет 5,25 процента годовых. При этом шесть кредитов регион взял в Сбербанке, а два – в Промсвязьбанке. В целом долг по банковским кредитам составляет 9,626 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»