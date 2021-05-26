Полторы сотни орловцев остались без зарплаты к Первомаю

Предприятия Орловской области задолжали свои работникам крупную сумму.

В Орловской области, несмотря на принимаемые усилия, так и не удалось ликвидировать задолженность по зарплате. Об этом свидетельствуют оперативные данные Орелстата. Согласно им, по состоянию на 1 мая 2021 года суммарный долг по зарплате (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности) составил 2,532 миллиона рублей. Для сравнения, месяцем ранее он превышал 5,5 миллиона рублей. Таким образом, величина задолженности за месяц снизилась примерно на 54 процента, однако полностью погасить долг орловским работодателям не удалось.

Как сообщает Орелстат, сумма задолженности, образовавшаяся на предприятиях сферы обрабатывающих производств, на 1 мая 2021 года составила 1,669 миллиона рублей, или 65,9 процента от общего регионального долга. Оставшиеся 34,1 процента, или 863 тысячи рублей, — это долг, накопившийся в строительной отрасли региона. В целом к Первомаю зарплату вовремя не получили 149 работников. Отметим, что Орелстат использовал данные, полученные от различных организаций, за исключением представителей малого предпринимательства.

«На 1 мая 2021 года ни одно из подлежащих обследованию предприятий области сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней не представило», — традиционно сообщили статистики.

Между тем, как писал «Орелград», недавно сотрудники Государственной инспекция труда в Орловской области вскрыли факты задержки выдачи зарплат бюджетникам — в Ломовском сельском доме культуры Залегощенского района и администрации Краснорябинского сельского поселения Хотынецкого района. В последней долг перед девятью работниками был погашен только после вмешательства инспекции, на момент проведения проверки он превышал 365 тысяч рублей.

ИА «Орелград»