В Орле управляющую компанию подозревают в краже 1 млн рублей

По данным прокуратуры, компания похитила деньги жильцов

В Орле сотрудников ООО «Домоуправление №11» подозревают в мошенничестве на 1,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Орловской области. Уголовное дело возбудили после личного обращения жильцов к прокурору Владиславу Малкину.

По данным ведомства, в марте 2020 года управляющая компания объявила себя банкротом. При этом на её счетах оставалось более 1,1 млн рублей, которые, по словам жителей дома №26 по улице Бурова, домоуправление похитило.

Бывший руководитель предприятия не предоставил арбитражному управляющему финансовые документы. Несмотря на обращения обманутых жителей, следственный орган бездействовал и отказывался возбуждать уголовное дело.

Пострадавшие обратились лично к прокурору Орловской области Владиславу Малкину. В результате начальнику УМВД по городу Орлу вынесено представление. Должностное лицо, которое отказывалось возбуждать уголовное дело на домоуправление, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На экс-начальника управляющей компании также завели административное дело о препятствовании работе арбитражного управляющего.

Расследование контролирует прокуратура.

ИА «Орелград»