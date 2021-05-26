В Орле завели дело о дискредитации

Рассмотрением необычного дела займется комиссия управления ФАС.

Управление ФАС России по Орловской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении одного из местных ООО, которое работает в сфере информационных услуг. Компанию заподозрили в нарушении требований ФЗ «О защите конкуренции». Дело заведено по заявлению другой компании, работающей на том же рынке и принадлежащей индивидуальному предпринимателю. Заявитель считает, что его конкурент действует недобросовестно.

Из материалов следует, что причиной раздора стала некая статья, в которой якобы содержались ложные и недостоверные сведения о деятельности ИП и принадлежащей ему компании. Установлено, что спорная публикация появилась на нескольких интернет-ресурсах. По мнению заявителя, содержащиеся в ней сведения не соответствуют действительности, а сама публикация является «актом недобросовестной конкуренции путем дискредитации».

Кратко говоря, в статье рассказывается о том, что рекламное агентство якобы обманывает своих клиентов, «выдавая результаты работы и интеллектуальной деятельности иных лиц за свои». Пострадавшая сторона считает, что «статья в целом носит крайне негативный, уничижительный, «заказной» характер, направлена на умаление достоинств заявителя». В жалобе также указано, что деловая репутация была опорочена, из-за чего клиентская база начала сокращаться.

В ходе предварительного рассмотрения антимонопольная служба установила, что спорная статья действительно появилась в интернете. Также установлено, что заявитель и ответчик конкурируют на своем рынке. Поэтому ответчика проверят на действия, направленные «на подрыв доверия клиентуры к конкуренту». Комиссия УФАС назначила рассмотрение дела о дискредитации на июнь. Участникам предложено представить письменные документы, свидетельствующие в их пользу, а также пояснения «по факту распространения ложных, искаженных сведений в статье».

ИА «Орелград»