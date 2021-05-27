ЛДПР раздала депутатам попкорн перед отчетом Парахина

27.5.2021 | 9:23 Новости, Политика

По мнению партийцев, без попкорна доклад мэра Орла смотреть невозможно

Перед сессией горсовета 26 мая представители орловского регионального отделения ЛДПР раздали депутатам попкорн, передает корреспондент «Орелграда».

Раздатчица расположилась перед входом в мэрию с табличкой «Мэра лучше слушать с попкорном».

Акцию прокомментировал Владислав Числов, координатор орловского регионального отделения ЛДПР: «Очень тяжело слушать отчет мэра с серьезным лицом. Город утопает в мусоре, проблемы с дорогами и качеством питьевой воды, сам мэр стал фигурантом уголовного дела. Всю его работу можно назвать «технической ошибкой». Поэтому мы постарались сделать его отчет комфортным для слушателей, которым в силу профессиональных обязанностей пришлось слушать как Парахин справляется со своими обязанностями».

Ранее координатор орловского регионального отделения ЛДПР Владислав Числов оставил Парахину послание прямо на дороге, которую мэр, по версии следствия, незаконно положил к своему дому на бюджетные деньги. Числов написал краской на асфальте: «Верни асфальт народу! Мы всё простим».


ИА «Орелград»

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