«Мы всё простим». Перед домом Парахина появилась просьба вернуть асфальт

25.5.2021 | 15:35 Важное, Новости, Политика

Послание прямо на дороге оставил координатор регионального отделения ЛДПР Владислав Числов

Координатор орловского регионального отделения ЛПДР Владислав Числов оставил послание мэру Орла Юрию Парахину на дороге к дому градоначальника в деревне Кондырева Орловского района. Числов баллончиком нанес на проезжую часть надпись: «Верни асфальт народу! Мы всё простим».

«Накануне отчета мэра Орла Парахина перед горсоветом оставил ему послание возле его дома. На той самой дороге, за строительство которой на него возбудили уголовное дело», — написал Числов в соцсетях.

Депутаты горсовета Орла заслушают отчет Юрия Парахина в ближайший четверг, 27 мая. Между тем сам мэр уже месяц является подозреваемым в халатности. Следствие считает, что в 2018 году на посту главы Орловского района Парахин за бюджетные деньги обновил дорогу к своему дому и улицу Мира в деревне Кондырева. Между тем муниципальный контракт предполагал ремонт двух других улиц в той же деревне.

Сам Парахин называл свое уголовное дело технической ошибкой, а также говорил, что «если на чиновника не заведено уголовное дело, значит, он плохо работает». Из-за уголовного дела Парахина временно исключили из «Единой России».

ИА «Орелград»

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