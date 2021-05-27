Мэрия Орла пообещала купить жилье по «аварийной» программе

Администрация города объявила аукционы по приобретению квартир.

Как сообщила пресс-служба администрации города, мэр Орла Юрий Парахин принял участие в совещании, которое провел председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Напомним, участники обсудили вопросы реализации программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до 2025 года и реализуется поэтапно. Большая часть домов, затронутых ею, находится в Орле.

«С учетом дополнительного лимита, одобренного заявкой Фонда в апреле 2021 года, администрация Орла объявила электронные аукционы на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных домов. Параллельно проводится процедура оценки жилых помещений, за которые подлежит выплата возмещения», — заявил Юрий Парахин. В пресс-службе мэрии при этом добавили, что всего предполагается расселить 127 многоквартирных домов.

Между тем, Сергей Степашин указал, что в Орле реализуется не весь комплекс мер, предусмотренных программой. В частности, упор делается на покупку жилья у собственников для дальнейшей его передачи «переселенцам». Это порождает серьезную проблему – диспаритет цен приводит к недостатку финансирования, из-за чего сроки реализации программы оказываются под угрозой срыва, а регион вынужден вымаливать у Фонда дополнительные средства.

Так, еще в прошлом году Контрольно-счетная палата Орловской области провела аудит эффективности использования средств, выделенных на реализацию программы переселения. Аудиторы отметили, что выполнить целевые показатели планировалось тремя способами: путем приобретения помещений у застройщиков в строящихся домах, выкупа жилья у собственников и переселения нанимателей в свободный жилищный фонд.

«При этом в ходе проверки установлено, что достижение целевых показателей по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году обеспечено лишь за счет выкупа жилых помещений у собственников и переселения нанимателей в свободный муниципальный жилищный фонд, — говорится в отчете КСП. — Мероприятия по переселению из аварийного жилищного фонда путем приобретения жилых помещений у застройщиков площадью 1630,5 кв.м. и освоения по данному направлению бюджетных средств в объеме 129,98 миллиона рублей администрацией города Орла не исполнены. Таким образом, в нарушение условий соглашения администрацией города Орла показатели эффективности использования субсидии в 2019 году не выполнены».

По мнению аудиторов, причиной неисполнения орловскими чиновниками обязательств стал дефицит выделенных бюджетных средств. Возник он из-за разницы между утвержденным нормативом бюджетных расходов и фактической стоимостью квартир на рынке жилья. Было даже подсчитано, что разница в реальной цене квартир, покупаемых мэрией, и объеме выделенных средств на начало 2020 года составила 31,5 миллиона рублей, в текущем году – 35 миллионов. Чтобы ее покрыть, область попросила у Фонда дополнительные средства, и госкорпорация ответила согласием. Деньги Орловской области были выделены.

Что касается новостроек, то по версии орловских властей, установленные программой нормативы на стоимость приобретаемого у застройщиков жилья значительно занижены (на 30 процентов) относительно цен на рынке. Без увеличения нормативов существуют риски признания торгов по закупкам квартир в новостройках несостоявшимися.

ИА «Орелград»