В Орле Светлую жизнь признали безопасной

27.5.2021 | 15:35 Новости, Общество

Когда начнется купальный сезон, пляж сможет принять отдыхающих

Сотрудники МЧС признали пляж на озере Светлая жизнь в Орле безопасным для отдыхающих, сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Инспекторы проверили, есть ли на пляже спасательный пост, где организовано дежурство спасателей, прошло ли водолазное обследование озера. Также сотрудники МЧС обследовали стенды с информацией о правилах поведения, данные о температуре воздуха и воды, схему пляжа, наличие буйков и детских купален, работу тревожных кнопок. Все требования соблюдены, отметили в МЧС.

Купальный сезон в Орле стартует 1 июня. Ранее спасатели разрешили орловцам отдыхать на пляже в районе Городского парка.

ИА «Орелград»

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