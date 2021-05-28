Орловских школьников пытались напоить молоком с кишечной палочкой

Вопиющий факт был выявлен в Троснянском районе Орловской области.

Урицкий молокозавод стал фигурантом административного дела после того, как в школах Троснянского района были проведены проверки. В учреждениях оценили качество питания школьников. Материалы этих проверок прокуратура Троснянского района передала затем в Территориальное управление Россельхознадзора для принятия мер. Как пояснили в пресс-службе этого ведомства, проверки затронули Старо-Турьянскую и Октябрьскую средние школы.

«В ходе проверок в пробе готовой молочной продукции «молоко питьевое пастеризованное «От Аленушки» производства ООО «Урицкий молокозавод» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП) (колиформы) и повышенное содержание количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)», — рассказали в ТУ Россельхознадзора.

«Отметился» этот завод и в Новосильском районе. Произведенный им творог был поставлен в «Комплексный центр социального обслуживания населения». От продукции были отобраны образцы. Их исследовали в лабораторных условиях. Согласно протоколу испытаний Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ, в твороге было обнаружено несоответствие по показателю «массовая доля жира» — она составляла всего 6 процентов, хотя по нормативам должна была составлять не менее 9 процентов. Итогом проверок стало возбуждение дела об административном правонарушении, по итогам рассмотрения которого завод был оштрафован.

ИА «Орелград»